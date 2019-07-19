Марченко програв півфінал парної сітки тенісного турніру в Нур-Султані

Український тенісист Ілля Марченко разом з португальцем Гонсало Олівейрою не зміг вийти у фінал парних змагань турніру в Нур-Султані (Казахстан) із призовим фондом 135 тис 400 дол.

Українсько-португальський дует у п'ятницю поступився четвертій сіяній парі з Республіки Корея Юнсенг Чун/Чжі Сунг Нам - 6:3, 6:7 (2:7), 8:10, повідомляє Укрінформ. Суперники провели на корті 1 годину 24 хвилини. Читайте також: Україна зіграє тенісний матч Кубка Девіса проти Угорщини в Будапешті У матчі за титул корейці гратимуть проти господарів корту - казахстанського дуету Андрій Голубєв/Александр Недовєсов.