Марченко програв півфінал парної сітки тенісного турніру в Нур-Султані
Укрінформ
Український тенісист Ілля Марченко разом з португальцем Гонсало Олівейрою не зміг вийти у фінал парних змагань турніру в Нур-Султані (Казахстан) із призовим фондом 135 тис 400 дол.
Українсько-португальський дует у п'ятницю поступився четвертій сіяній парі з Республіки Корея Юнсенг Чун/Чжі Сунг Нам - 6:3, 6:7 (2:7), 8:10, повідомляє Укрінформ.
Суперники провели на корті 1 годину 24 хвилини.
У матчі за титул корейці гратимуть проти господарів корту - казахстанського дуету Андрій Голубєв/Александр Недовєсов.