Український футболіст "Баєра" гратиме в "Зорі"

Півзахисник німецького клубу "Байєр" (Леверкузен) Владлен Юрченко повернувся на батьківщину.

Уродженець Миколаєва виступатиме в луганській "Зорі", повідомляє прес-служба української команди.

25-річний хавбек поставив підпис під 2-річною угодою з луганчанами і гратиме під номером 80.

Першим професіональним клубом Владлена був донецький "Шахтар", за дубль якого він дебютував у квітні 2010 року. Потім, взимку 2011-го, гравеця віддали в оренду в маріупольський "Іллічівець". 27 червня 2014 року хавбек підписав контракт з німецьким "Баєром", за який провів у цілому 18 матчів, забив три м'ячі і зробив одну результативну передачу. У 2018/2019 роках Юрченко виступав в оренді за данський "Вайле" (19 ігор, 3 голи і 4 передачі).