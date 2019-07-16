"Зоря" оголосила про трансфер чотирьох футболістів
Укрінформ
Футбольний клуб української Прем'єр-ліги "Зоря" (Луганськ) оголосив у вівторок про трансфер нових виконавців.
Контракти з командою Віктора Скрипника уклали одразу четверо футболістів, повідомляє офіцільний сайт ФК "Зоря".
Підписи під 2-річними угодами з клубом поставили 23-річний боснійський воротар Нікола Василь, 21-річний захисник Йоель Абу-Ханна з Німеччини, 23-річний бразилець Лазіо, а також 25-річний український півзахисник Дмитро Іванісеня.
На фото: Йоель Абу-Ханна.