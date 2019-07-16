"Зоря" оголосила про трансфер чотирьох футболістів

Укрінформ
Футбольний клуб української Прем'єр-ліги "Зоря" (Луганськ) оголосив у вівторок про трансфер нових виконавців.

Контракти з командою Віктора Скрипника уклали одразу четверо футболістів, повідомляє офіцільний сайт ФК "Зоря". 

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Підписи під 2-річними угодами з клубом поставили 23-річний боснійський воротар Нікола Василь, 21-річний захисник Йоель Абу-Ханна з Німеччини, 23-річний бразилець Лазіо, а також 25-річний український півзахисник Дмитро Іванісеня.

На фото: Йоель Абу-Ханна.

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