Марченко вийшов до чвертьфіналу парної сітки турніру в Нур-Султані
Укрінформ
Український тенісист Ілля Марченко разом з португальцем Гонсало Олівейрою досягли у середу стадії 1/4 фіналу парних змагань турніру в Нур-Султані (Казахстан) із призовим фондом 135 тис 400 дол.
Ілля та Гонсало перемогли Булата Галієва з Росії та Марселя Ільхана з Туреччини - 6:3, 6:4, повідомляє Укрінформ.
Суперники провели на корті 1 годину 8 хвилин.
Наступними опонентами українця та португальця будуть Лукас Мідлер (Австрія) і Маттео Віола (Італія).
Сьогодні до чвертьфіналу цього турніру також спробує пройти українсько-казахстанський дует Владислав Манафов/Тимуром Хабібулін.