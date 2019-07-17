Марченко вийшов до чвертьфіналу парної сітки турніру в Нур-Султані

Український тенісист Ілля Марченко разом з португальцем Гонсало Олівейрою досягли у середу стадії 1/4 фіналу парних змагань турніру в Нур-Султані (Казахстан) із призовим фондом 135 тис 400 дол.

Ілля та Гонсало перемогли Булата Галієва з Росії та Марселя Ільхана з Туреччини - 6:3, 6:4, повідомляє Укрінформ.

Суперники провели на корті 1 годину 8 хвилин.

Наступними опонентами українця та португальця будуть Лукас Мідлер (Австрія) і Маттео Віола (Італія).

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Сьогодні до чвертьфіналу цього турніру також спробує пройти українсько-казахстанський дует Владислав Манафов/Тимуром Хабібулін.