Україна має вибороти право на проведення Олімпійських ігор — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україні необхідно розробити стратегічний план, щоб претендувати на проведення Олімпійських ігор.

Відповідне завдання він поставив 16 липня під час спілкування з міністром молоді та спорту Ігорем Ждановим та президентом Національного олімпійського комітету України Сергієм Бубкою на території держпідприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", повідомляє пресслужба глави держави.

"Нам потрібен певний план, що ми, скажімо, готові за 3-4 роки все побудувати, і тоді можемо бути в черзі і прийняти Олімпіаду. Ми повинні бути амбітними", – наголосив Президент.

За словами глави держави, зараз потрібно розбудовувати спортивну інфраструктуру, яку потім можна буде використати для проведення Олімпійських ігор.

"Треба дати завдання нашим хлопцям, які шукають інвестиції, дати завдання нашому бюджету, щоб щорічно виділялися гроші на об'єкти, які нам потрібні, а потім будуть використані для Олімпіади. Треба хоча б намагатися цього досягти", – заявив Зеленський.

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Зі свого боку Бубка зазначив, що найближчі Олімпійські ігри, на проведення яких Україна може подавати заявку, – це зимова Олімпіада у 2030 році чи літня – у 2032 році.

Водночас президент НОК зазначив, що нині найбільш реалістично провести в Україні одні з наступних зимових чи літніх Юнацьких Олімпійських ігор.