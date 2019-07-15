Марченко вийшов до 2 раунду тенісного турніру в Казахстані

Український тенісист Ілля Марченко вдало розпочав турнір у місті Нур-Султан (Казахстан) із призовим фондом 135 тис 400 доларів.

У першому раунді Ілля на двох тай-бонйках обіграв Марселя Ільхана з Туреччини - 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), повідомляє Укрінформ.

Суперники провели на корті 2 години 13 хвилин.

У другому колі суперником Марченка буде третій сіяний Себастьян Офнер з Австрії.

Раніше у понеділок кваліфікацію турніру в Нур-Султані пройшов українець Владислав Манафов, який переміг Бенджаміна Лока із Зімбабве - 7:6 (7:4), 6:4.

У першому колі Владислав зіграє проти представника Франції Артура Ріндеркнеха.