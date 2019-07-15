Тенісистка Завацька: Якщо ти працюєш і правильно мислиш, то заслуговуєш на перемоги
Після перемоги у Франції тенісистка заявила, що вона йде у тенісі вірнім шляхом, повідомляє BTU.
"Було чудово ось так один за одним вигравати матчі, не заглядаючи у рейтинг суперниць. Найуспішнішим матчем у Франції, думаю, був поєдинок з Менді Мінеллою з Люксембургу. Я дуже добре грала того дня, була дуже спокійною і розсудливою, приймала правильні рішення на корті з початку зустрічі й до кінця. Інші матчі не були такими вже супер, бо накопичилася фізична втома, було важко грати розслаблено й різко. Але я рада, що у вирішальні моменти змогла виступити гідно. Зараз я точно знаю, що на вірному шляху, і результат прийде рано чи пізно. Якщо ти працюєш і правильно мислиш, то заслуговуєш на перемоги", - зазначила Завацька.
Катаріна також розповіла, що наступного тижня планує виступити на своєму останньому грунтовому турнірі WTA у Палермо.