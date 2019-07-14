Українка Завацька виграла турнір ITF у Франції

Українка Завацька виграла турнір ITF у Франції

Укрінформ
Уродженка Луцька Катаріна Завацька (№196 WTA) виграла фінальний поєдинок турніру ITF W100 у Контрексевілі (Франція) із призовим фондом 100 тис дол.

У неділю 19-річна українка перемогла 26-річну норвежку Ульрікке Эйкері (294) - 6:4, 6:3, повідомляє Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 12 хвилин.

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Нагадаємо у чвертьфіналі Завацька вирвала перемогу у Крістіни Букси з Іспанії (232) - 6:4, 2:6, 6:4, а у півфіналі обіграла швейцарку Штефани Фегеле (97) -  4:6, 6:3, 6:3.

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