Українка Завацька виграла турнір ITF у Франції
Укрінформ
Уродженка Луцька Катаріна Завацька (№196 WTA) виграла фінальний поєдинок турніру ITF W100 у Контрексевілі (Франція) із призовим фондом 100 тис дол.
У неділю 19-річна українка перемогла 26-річну норвежку Ульрікке Эйкері (294) - 6:4, 6:3, повідомляє Укрінформ.
Суперниці провели на корті 1 годину 12 хвилин.
Нагадаємо у чвертьфіналі Завацька вирвала перемогу у Крістіни Букси з Іспанії (232) - 6:4, 2:6, 6:4, а у півфіналі обіграла швейцарку Штефани Фегеле (97) - 4:6, 6:3, 6:3.