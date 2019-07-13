Українка Дарина Снігур виграла юніорський Вімблдон-2019

17-річна киянка Дарина Снігур здобула для нашої країни титул на юніорському Вімблдонському тенісному турнірі у Великій Британії.

У суботу, 13 липня, українка перемогла десяту сіяну Алексу Ноель зі США - 6:4, 6:4, повідомляє Укрінформ.

Учасниці фінального матчу провели на корті 1 годину 22 хвилини.

Таким чином, Дарина стала другою українською тенісисткою, яка змогла стати кращою на юніорськом Вімблдоні. 2004 року Катерина Бондаренко здолала у фіналі Ану Іванович із Сербії - 6:4, 6:7 (2:7), 6:2.

До фіналу юніорських вімблдонських змагань також доходили українки Тетяна Перебийніс (2000 рік), Еліна Світоліна (2012) та Даяна Ястремська (2016).