Визначилася суперниця Снігур у фіналы юніорського Вімблдона-2019

Американка Алекса Ноель буде суперницею українки Дарини Снігур у фінальному поєдинку юніорського Вімблдонського тенісного турніру, що триває у Великій Британії.

Сьогодні американка, яка посіяна під 10-м номером, обіграла француженку Діану Паррі (4-го номера посіву) - 6:2, 6:1, , повідомляє Укрінформ. Читайте також: Дарина Снігур вийшла у фінал юніорського Вімблдона-2019 Як інформувало агентство, раніше у п'ятницю 17-річна киянка Снігур упевнено перемогла першу сіяну на турнірі Емму Наварро зі США, - 6:3, 6:0, На фото: Алекса Ноель.