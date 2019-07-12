Дарина Снігур вийшла у фінал юніорського Вімблдона-2019
Укрінформ
17-річна киянка Дарина Снігур здобула право представляти нашу країну у матчі за титул юніорського Вімблдонського тенісного турніру, що триває у Великій Британії.
У п'ятницю українка упевнено перемогла першу сіяну тенісистку Емму Наварро зі США, - 6:3, 6:0, повідомляє Укрінформ.
Суперниці провели на корті лише 46 хвилин.
У фіналі Вімблдона-2019 опоненткою Дарини буде переможниця сьогоднішнього поєдинку Діана Паррі (Франція, 4) - Алекса Ноель (США, 10).