Дарина Снігур вийшла у фінал юніорського Вімблдона-2019

Дарина Снігур вийшла у фінал юніорського Вімблдона-2019

Укрінформ
17-річна киянка Дарина Снігур здобула право представляти нашу країну у матчі за титул юніорського Вімблдонського тенісного турніру, що триває у Великій Британії.

У п'ятницю українка упевнено перемогла першу сіяну тенісистку Емму Наварро зі США, - 6:3, 6:0, повідомляє Укрінформ.

Суперниці провели на корті лише 46 хвилин.

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У фіналі Вімблдона-2019 опоненткою Дарини буде переможниця сьогоднішнього поєдинку Діана Паррі (Франція, 4) - Алекса Ноель (США, 10).

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