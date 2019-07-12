Снігур: Після перемоги в Рогемптоні подумала. що зможу виграти Вімблдон

Українська тенісистка Дарина Снігур прокоментувала вихід до півфіналу юніорського Вімблдона.

Це вже другий в її кар'єрі півфінал на турнірах Grand Slam серед юніорів, повідомляє Тенісний портал України.

"Незадоволена тим, як провела два останні гейми чвертьфінального матчу. Перед Вімбдоном я перемогла на іншому турнірі у Британії - у Рогемптоні. Коли їхала туди, не думала, що зможу завоювати титул, оскільки лише вдруге у житті грала на траві. Коли виграла, плдумала, що зможу перемогти й на Вімблдоні. Впоратися з тиском мені допомагає тато. Він просто каже: "Будь уважнішою, все гаразд!" - розповіла тенісистка.

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Як повідомляв Укрінформ, у півфіналі юніорського Вімблдона 17-річна Снігур сьогодні зустрінеться з першою сіяною - 18-річної Еммою Наварро зі США. Саме їй Дарина програла у чвертьфіналі юніорського Ролан Гаррос.