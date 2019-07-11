Дарина Снігур перемогла росіянку у чвертьфіналі юніорського Вімблдона

17-річна киянка Дарина Снігур вийшла у черверг до півфіналу юніорського Вімблдонського тенісного турніру, що триває у Великій Британії.

Українка у двох сетах перемогла росіянку Поліну Кудерметову - 6:2, 6:4, повідомляє Укрінформ. Суперниці провели на корті 1 годину 1 хвилину. У півфіналі змагань опоненткою Дарини буде переможниця матчу Емма Наварро (США, 1-й номер посіву) - Нацумі Кавагучі (Японія, 6). Читайте також: 1/2 Вімблдона: букмекери назвали фаворита в поєдинку Світоліна — Халеп Як повідомляв Укрінформ, до чвертьфіналу юніорського Вімблдона також пройшов уродженець Сєверодонецька Ілля Білобородько. Нині він грає з французом Гарольдом Майо, який посіяний під 17-м номером.