1/2 Вімблдона: букмекери назвали фаворита в поєдинку Світоліна — Халеп

Перша “ракетка” України Еліна Світоліна сьогодні дебютує в півфіналі турніру Grand Slam.

Поєдинок Еліна Світоліна — Симона Халеп (Румунія) 1/2 Вімблдона-2019 пройде на Центральному корті й розпочнеться о 15.00 за київським часом. Про це повідомляє БТУ.

Еліна Світоліна посідає 8 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), Симона Халеп — 7.

Фавориткою цього протистояння букмекери вважають Симону Халеп. Її шанси на вихід у фінал оцінюються коефіцієнтом 1,42, Світоліної — 2,95.

Еліна Світоліна увосьме виступає на трав'яному “мейджорі”. Раніше кращий результат вона показала 2017 року, коли дійшла до четвертого кола. Симона Халеп вдесяте грає на Вімблдоні. 2014 року вона програла Ежені Бушар у півфіналі.

Фото: Reuters