Вперше зустрінемося з Халеп у півфіналі, це буде цікаво - Світоліна

Перша “ракетка” України Еліна Світоліна прокоментувала свій тріумфальний вихід до півфіналу Вімблдона-2019.

Еліна Світоліна після перемоги над Кароліною Муховою, зокрема, зазначила, що бійцівський дух допоміг їй оформити перший в історії українських тенісисток вихід до півфіналу Вімблдона-2019.

"Найважчим в чвертьфіналі було те, що мені потрібно було зробити цей матч дуже фізичним. Мені потрібно було тиснути на неї в плані фізичної підготовки, тому що я, очевидно, знала, що напередодні вона провела три години гри. Вона була трохи втомленою, їй потрібно було грати розіграші в один-два удари. Ось чому мені доводилося багато бігати, перебивати багато м'ячів на її бік, я намагалася перебити якомога більше м'ячів. у кінці цей бійцівський дух допоміг мені знайти мою гру і повернутися в матч. Перший сет, безумовно, зіграв ключову роль”, - цитує Світоліну БТУ.

Нагадаємо, 9 липня українська тенісистка Еліна Світоліна (№8 WTA) із результатом 7:5, 6:4 перемогла Кароліну Мухову з Чехії (68) в 1/4 фіналу Вімблдонського тенісного турніру із призовим фондом 15 млн 477 тис. фунтів.

Відео ключових моментів матчу:

В 1/2-й Вімблдона-2019 суперницею Еліни Світоліної стане екс-перша "ракетка" світу румунська тенісистка Симона Халеп (№7 WTA).

“Якщо говорити про майбутній матч із Сімоною Халеп, то ми багато разів зустрічалися. Я не хочу згадувати про наш чвертьфіналі на Ролан Гаррос два роки тому, той матч не склався в мою користь, та й після цього ми теж грали. Це було вже досить давно. Зараз я трохи інший гравець. Це буде цікавий матч. Вперше ми зустрінемося в півфіналі. Думаю, для нас обох це буде цікаво. Сподіваюся, що я зможу показати свій кращий теніс”, - зазначила Світоліна.

Фото: Getty Images