Світоліна здобула право виступити у півфіналі Вімблдона-2019

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна (№8 WTA) перемогла 9 липня Кароліну Мухову з Чехії (68) в 1/4 фіналу Вімблдонського тенісного турніру із призовим фондом 15 млн 477 тис фунтів.

Результат матчу на лондонському корті - 7:5, 6:4, повідомляє Укрінформ.

Суперниці грали 1 годину 34 хвилини.

Вийшовши до півфіналу, Світоліна поновила свій же національний рекорд. Раніше ніхто з українців не досягав навіть чвертьфінальної стадії цього турніру.

В 1/2-й суперницею Еліни буде екс-перша "ракетка" планети румкнка Симона Халеп, яка нині посідає 7-у сходинку у жіночому світовому табелі про ранги.

Нагадаємо, в 1/8-й Світоліна упевнено пройшла хорватку Петру Матрич (24) - 6:4, 6:2, а Мухова - свою співвітчизницю та тезку Кароліну Плішкову (3). Чеське дербі, зазначимо, тривало 3 години 19 хвилин - 4:6, 7:5, 13:11.