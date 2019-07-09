Букмекери віддають перевагу Світоліній в 1/4 Вімблдона-2019

Краща українська тенісистка Еліна Світоліна вперше зіграє в чвертьфіналі Вімблдона.

За вихід до півфіналу турніру Grand Slam у Лондоні (Велика Британія) Еліна Світоліна побореться з чеською тенісисткою Кароліною Муховою, яка вчора вибила з турніру третю “ракетку” світу Кароліну Плішкову. Про це повідомляє БТУ.

Поєдинок Еліна Світоліна (Україна) - Кароліна Мухова (Чехія) пройде другим запуском на корті №1. Початок ігрового дня - о 15.00 за київським часом.

Еліна Світоліна посідає 7 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), Кароліна Мухова — 68-е.

Фавориткою цього протистояння букмекери вважають Еліну Світоліну. Шанси українки на вихід у півфінал оцінюються коефіцієнтом 1,44, Мухової — 2,85.

Еліна Світоліна увосьме стартує на трав'яному “мейджорі”. Кращий результат вона показала 2017 року, коли дійшла до четвертого кола. Кароліна Мухова вдруге грає на Вімблдоні і вперше в основній сітці.