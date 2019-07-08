Виход Світоліної до 1/4 фіналу Вімблдона-2019 є національним рекордом

Перша “ракетка” України Еліна Світоліна вперше в кар'єрі вийшла до 1/4 фіналу на британському ”мейджорі”.

Для Еліни Світоліної це буде перший чвертьфінал на Вімблдоні, а серед українських тенісистів раніше не було жодного гравця, який би зіграв на цій стадії змагань у Лондоні (Велика Британія). Про це повідомляє БТУ.

На рахунку 24-річної української тенісистки також чвертьфінали в Австралії (2018, 2019) і на Ролан Гаррос (2015, 2017).

Серед українських гравців лише Андрій Медведєв виступив в 1/4 фіналу на трьох з чотирьох турнірів Grand Slam, а серед українських тенісисток до 1/4 фіналів турнірів Grand Slam пробивалися Катерина Бондаренко (US Open-2009) і Леся Цуренко (US Open-2018).

Як повідомляв Укрінформ, поєдинок Еліна Світоліна (Україна, 8) - Петра Мартич (Хорватія, 24) за вихід до чвертьфіналу Вімблдонського тенісного турніру із призовим фондом 15 млн 477 тис. фунтів відбувся 8 липня і закінчився з рахунком 6:4, 6:2.

Відео фінального розіграшу:

Наступна суперниця Еліни Світоліної визначиться в чеському дербі Кароліна Плішкова - Кароліна Мухова.

Фото: Jimmie48 Photography