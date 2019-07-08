Світоліна вийшла до чвертьфіналу Вімблдона-2019
Укрінформ
Перша "ракетка" України Еліна Світоліна №8 WTA обіграла 8 липня Петру Мартич з Хорватії (24) у четвертому раунді Вімблдонського тенісного турніру із призовим фондом 15 млн 477 тис фунтів.
Результат матчу на лондонському корті - 6:4, 6:2, повідомляє Укрінформ.
Зустріч тривала 1 годину 46 хвилин.
У чвертьфіналі Еліна зусчтрінеться з переможницею чеського тенісного дербі Кароліна Мухова (68) - Кароліна Плішкова (3).
Нині на Вімблдоні триває матч 4-го кола Даяна Ястремська (Україна, 35) - Шуай Чжан (Китай, 35),