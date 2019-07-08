Букмекери віддають Світоліній невелику перевагу в 4 колі Вімблдона-2019

Перша “ракетка” України Еліна Світоліна сьогодні боротиметься за свій перший чвертьфінал на Вімблдонському турнірі в Лондоні (Велика Британія).

Поєдинок Еліна Світоліна - Петра Мартич (Хорватія) четвертого кола Вімблдонського тенісного турніру серії Grand Slam із призовим фондом £15,477 млн відкриє ігровий день на корті №3 і розпочнеться о 13.00 за київським часом. Про це повідомляє БТУ.

Еліна Світоліна посідає 7 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), Петра Мартич — 24-е.

Невелику перевагу в цьому поєдинку букмекери віддають українській тенісистці. Шанси Світоліної на перемогу оцінюються коефіцієнтом 1,80, Петри Мартич — 2,00.

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Еліна Світоліна увосьме стартує на трав'яному "мейджорі". Кращий результат вона показала 2017 року, коли дійшла до четвертого кола. Петра Мартич вдесяте виступає на Вімблдоні й вдруге виходить до четвертого кола.

Фото: Jimmie48 Photography