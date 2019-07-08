Букмекери віддають Світоліній невелику перевагу в 4 колі Вімблдона-2019
Поєдинок Еліна Світоліна - Петра Мартич (Хорватія) четвертого кола Вімблдонського тенісного турніру серії Grand Slam із призовим фондом £15,477 млн відкриє ігровий день на корті №3 і розпочнеться о 13.00 за київським часом. Про це повідомляє БТУ.
Еліна Світоліна посідає 7 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), Петра Мартич — 24-е.
Невелику перевагу в цьому поєдинку букмекери віддають українській тенісистці. Шанси Світоліної на перемогу оцінюються коефіцієнтом 1,80, Петри Мартич — 2,00.
Еліна Світоліна увосьме стартує на трав'яному "мейджорі". Кращий результат вона показала 2017 року, коли дійшла до четвертого кола. Петра Мартич вдесяте виступає на Вімблдоні й вдруге виходить до четвертого кола.
Фото: Jimmie48 Photography