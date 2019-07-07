Світоліна і Ястремська в понеділок проведуть матчі четвертого кола на Вімблдоні

Українки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська у понеділок, 8 липня, розіграють путівки до чвертьфіналу жіночого одиночного розряду Вімблдонського тенісного турніру серії Grand Slam в Лондоні (Велика Британія) з призовим фондом £15,477 млн.

Посіяна під 8-м номером Світоліна вийде на корт проти хорватки Петри Мартич (24), а Ястремська зустрінеться з китаянкою Чжан Шуай, повідомляє Укрінформ. Два поєдинки в понеділок проведе Надія Кіченок: в третьому колі жіночого парного розряду і в другому колі в міксті. Читайте також: Надія Кіченок пройшла перше коло міксту на Вімблдоні-2019 На турнірі юніорів виступлять Ілля Білобородько і Дар'я Снігур.