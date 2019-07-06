Надія Кіченок пройшла перше коло міксту на Вімблдоні-2019

Українська тенісистка Надія Кіченок виграла матч першого кола змагань змішаних пар (міксту) Вімблдонського турніру із призовим фондом 430 тис фунтів.

У дуеті з пакистанцем Айсамом-уль-Хаком Куреші Надія обіграла у суботу тандем Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Сінь-Юнь Хань (Китай) - 7:6 (7:2), 6:4, повідомляє Укрінформ.

Суперники провели на корті 1 годину 12 хвилин.

У другому раунді Кіченок та Куреші зустрінуться з 10-м сіяним дуетом Майкл Вінес (Велика Британія)/Катаріна Среботник (Словенія).

Як інформувало агентство, Надія Кіченок раніше пройшла до 3-го кола класичної парної сітки Вімблдона. Разом з американкою Ебігейл Спірс вона тепер гратиме проти 7-го сіяного дуету Ніколь Меліхар (США)/Квета Пешке (Чехія).

У міксті ж сьогодні ще виступить киянин Денис Молчанов. Разом з Галиною Воскобоєвою він екзаменуватиме лідерів посіву - дует Бруно Соарес (Бразилія)/Ніколь Меліхар (США).