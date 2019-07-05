Ястремська вслід за Світоліною пройшла до 4 раунду Вімблдона-2019

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№35 WTA) обіграла 5 липня Вікторію Голубич зі Швейцарії (81) у третьому раунді Вімблдонського турніру з призовим фондом 15 млн 477 тис. фунтів.

Результат матчу на лондонському корті - 7:5, 6:3, повідомляє Укрінформ.

Зустріч тривала 1 годину 36 хвилин.

У четвертому колі Даяна проведе поєдинок за чвертьфінал з китаянкою Шуай Чжан (50), яка упевнено пройшла досвідчену Каролін Возняцькі з Данії (19) - 6:4, 6:3

Як інформувало агентство, раніше у п'ятницю 4-го кола Вімблдона досягла перша "ракетка" України Еліна Світоліна (№8 WTA). Вона зустрінеться з переможницею матчу Петра Мартич (Хорватія, 24) - Даніель Роуз Коллінз (США, 34).