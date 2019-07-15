Українські веслувальники здобули 13 медалей на Євро-2019 серед молоді та юніорів

Збірна України з веслування на байдарках і каное з 13-ма нагородами завершила чемпіонат Європи серед молоді та юніорів, що завершився в місті Рачице (Чехія).

В активі нашої команди чотири золоті, три срібні та шість бронзових нагород, повідомили Укрінформу у прес-службі Мінмолодьспорту.

По три медалі Євро-2019 в активі каноїстки Анастасії Четверікової, яка представляє Житомирську область (дві золоті, одна срібна), а також байдарочниці-дебютантки Іванни Дяченко з Києва (срібна, дві бронзові), по дві – у каноїста із Ковеля Павла Борсука ("золото", "бронза") та Людмили Лузан, яка представляє Полтавщину (одна золота, одна срібна).

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Зазначимо, що 11 нагород українці здобули заключного дня змагань.