Молчанов і Зеленай посіяні під 3 номером парної сітки тенісного турніру в Умазі

Молчанов і Зеленай посіяні під 3 номером парної сітки тенісного турніру в Умазі

Укрінформ
Українсько-словацька пара Денис Молчанов/Ігор Зеленай отримала від організаторів високий, 3-й номер посіву на представницькому турнірі в місті Умаг (Хорватія) із призовим фондом 524 тис 340 євро.

У першому раунді Денис та Ігор зіграють проти іспанського дуету Пабло Андухар/Херард Гранольєрс, повідомляє BTU

Минулого сезону в Умазі Молчанов і Зеленай здолали перший раунд, після чого програли у чвертьфіналі.

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Змагання в Умазі пройдуть з 15-го по 21 липня

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