Молчанов і Зеленай посіяні під 3 номером парної сітки тенісного турніру в Умазі

Українсько-словацька пара Денис Молчанов/Ігор Зеленай отримала від організаторів високий, 3-й номер посіву на представницькому турнірі в місті Умаг (Хорватія) із призовим фондом 524 тис 340 євро.

У першому раунді Денис та Ігор зіграють проти іспанського дуету Пабло Андухар/Херард Гранольєрс, повідомляє BTU.

Минулого сезону в Умазі Молчанов і Зеленай здолали перший раунд, після чого програли у чвертьфіналі.

Змагання в Умазі пройдуть з 15-го по 21 липня