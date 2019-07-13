Завацька виборола право грати у фіналі тенісного 100-тисячника у Франції

Уродженка Луцька Катаріна Завацька (№196 WTA) вийшла до фіналу турніру ITF W100 у Контрексевілі (Франція) із призовим фондом 100 тис дол.

У суботу 19-річна українка перемогла 29-річну швейцарку Штефани Фегеле (97), яка посіяна під другим номером - 4:6, 6:3, 6:3, повідомляє Укрінформ.

Аби визначити переможницю, суперниці провели на корті 2 години 33 хвилини.

У фінальному поєдинку Катаріна зустрінеться з норвежкою Ульрікке Эйкері (294).

Нагадаємо у чвертьфіналі Завацька вирвала перемогу у Крістіни Букси з Іспанії (232) - 6:4, 2:6, 6:4.