На регату до Запоріжжя з'їхалися понад 70 команд

У Запоріжжі проходить ювілейна XX вітрильна регата імені Героя України Віталія Сацького на призи меткомбінату "Запоріжсталь".

У змаганнях беруть участь понад 70 команд з усієї України, повідомляє кореспондент Укрінформ.

“У нас практично рекордні показники за кількістю суден. Понад 70 екіпажів із Запоріжжя, Дніпра, Києва, Енергодара, Миколаєва та інших міст. Протягом двох днів екіпажі крейсерських яхт і вітрильно-туристичних катамаранів в семи класах розіграють кубки, медалі, дипломи та грошові премії", - розповів голова СК "Металург" ПАТ "Запоріжсталь" Володимир Ямщиков.

Регата в Запоріжжі / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

Дві гонки в рамках регати пройшли в суботу, ще одна – запланована на неділю.

Учасники змагань відзначають: складність вітрильного спорту полягає в тому, що його не можна вивчити в теорії. Аби показувати гідні результати, необхідний досвід і регулярні заняття.