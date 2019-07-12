Іспанська Ла Ліга відкриє новий сезон матчем “Атлетик” - “Барселона”

Іспанська Ла Ліга затвердила дати і час проведення футбольних матчів перших трьох турів сезону-2019/20.

Новий сезон розпочнеться в п'ятницю, 16 серпня, поєдинком “Атлетик” - “Барселона” в Більбао. Про це повідомляє Tribuna.com із посиланням на пресслужбу Ла Ліги.

17 серпня мадридський “Реал” в гостях зіграє з “Сельтою”, а 18 серпня “Атлетико” прийме “Хетафе”.

Два матчі відбудуться в понеділок, 19 серпня. “Мальорка” зіграє з “Ейбаром”, а “Бетіс” - з “Вальядолідом”.

Фото: Barcelona FC