Представник Грізманна передав Ла Лізі документи про викуп гравця за €120 млн - ЗМІ

Представник нападника іспанського футбольного клубу “Атлетико” Антуана Грізманна 12 липня відвідав офіс Ла Ліги.

Представник Антуана Грізманна надав всі необхідні документи про виплату суми відступних за футболіста, яка становить 120 млн євро. Про це повідомляє sport24 із посиланням на іспанські ЗМІ.

“Найближчим часом француз стане футболістом “Барселони”, з якою укладе п'ятирічний контракт. Як і очікувалося, в офісі Ла Ліги представники каталонців з'являтися не стали, відправивши туди людину Грізманна”, - йдеться в повідомленні.

Антуан Грізманн виступав за “Атлетико” з 2014 року. За цей час він провів у клубі 257 матчів і забив 133 м'ячі.

"Барселона" за підсумками сезону виграла Ла Лігу, “Атлетико” фінішував на другій позиції в чемпіонаті Іспанії.

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