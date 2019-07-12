Пиварич повністю відновився і закликав уболівальників вірити в "Динамо"

Хорватський захисник київського футбольного клубу “Динамо” Йосип Пиварич прокоментував свій перший вихід на поле в офіційному матчі після відновлення від травми.

Йосип Пиварич в інтерв’ю клубній пресі, зокрема, зазначив, що коліно вже не турбує і він радий повернутися до повноцінних тренувань із командою.

“Зараз добре, все нормально. Задоволений тим, що готовий до роботи, тренуюся з командою. Коліно не турбує, це найважливіше. Найголовніше, що відновився і почав грати. У своєму першому матчі відіграв 30 хвилин. Думаю, в наступному буде трохи більше, 45 хвилин, наприклад. Але ще поговоримо з тренером.

Уболівальникам. Вірте в нас. У новому сезоні ми будемо чемпіонами”, - сказав Пиварич.

Відео інтерв'ю:

Нагадаємо, в лютому захисник київського футбольного клубу "Динамо" Йосип Пиварич переніс операцію на коліні. Хорватський футболіст пошкодив передні хрестоподібні зв'язки коліна в контрольному матчі проти чеської "Спарти" (2:3).

9 липня він вперше вийшов на поле після тривалої перерви та відзначився голом. 11 липня футболісти київського "Динамо" провели контрольний матч на навчально-тренувальному зборі в Австрії з австрійським клубом "Цирль" (5:0). М'ячі забили Артем Бесєдін (23-а хвилина), Віталій Буяльський (32), Карлос Де Пена (37), Микола Шапаренко (65) та Йосип Пиварич (83).