"Динамо" розгромило "Цирль" на зборах в Австрії

Футболісти київського "Динамо" провели черговий контрольний матч на навчально-тренувальному зборі в Австрії.

Поєдинок "біло-синіх" з австрійським клубом "Цирль" завершився з рахунком 5:0 на користь "біло-синіх", повідомляє Укрінформ.

М'ячі забили Артем Бесєдін (23-а хвилина), Віталій Буяльський (32), Карлос Де Пена (37), Микола Шапаренко (65) і Йосип Пиварич (83).

Це четвертий спаринг підопічних Олександра Хацкевича в Австрії. До цього "Динамо" розгромило австрійський "Ваккер" (3:0) і зіграло внічию з румунським "Ботошани" ​​(1:1) і грецьким "Олімпіакосом" (1:1).