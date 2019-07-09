Київське “Динамо” проведе спаринг в Австрії з представником 4 дивізіону

Незвичайний суперник очікує сьогодні футболістів київського “Динамо” на тренувальному зборі, який триває в Австрії.

9 липня проти динамівців гратиме австрійський клуб “Цирль”, який виступає в четвертому за силою дивізіоні країни. Про це повідомляє Dynamomania.com.

У цій грі тренерський штаб “Динамо” планує задіяти Артема Бесєдіна, Віталія Буяльського, Йосипа Піварича і Міккеля Дуелунда, які пропустили деякий час з різних причин. Також свій шанс, швидше за все, отримають і молоді гравці - голкіпер Владислав Кучерук, захисник Денис Попов, півзахисники Ахмед Алібеков і Георгій Цитаїшвілі.

А ось лідер киян Віктор Циганков все ще тренується за індивідуальною програмою і поки команді не помічник.

Поєдинок "Динамо" - "Цирль" розпочнеться о 19.00 за київським часом.