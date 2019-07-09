Поєдинок динамівців з "Олімпіакосом" був наближений до офіційного - Бурда

Захисник київського футбольного клубу “Динамо” Микита Бурда поділився враженнями від контрольного поєдинку з грецьким “Олімпіакосом” (1:1).

Микита Бурда, зокрема, зазначив, що динамівці продемонстрували хорошу гру, але були і невиправдані помилки.

“Вважаю, що вийшов хороший матч. Для греків це остання гра перед початком сезону. Ми також готуємося за своїм планом. Звичайно, було багато помилок невиправданих. Але ми лише починаємо набирати форму. Думаю, з кожним матчем і тренуванням покращуватимемо свою гру. До початку сезону підійдемо повністю готовими”, - цитує Бурду пресслужба ФК “Динамо”.

Також футболіст зазначив, що товариський матч був наближений до офіційного, суперник хорошого рівня.

Як повідомляв Укрінформ, 8 липня динамівці провели третій спаринг на зборі в Австрії — контрольний поєдинок із грецьким "Олімпіакосом", який завершився внічию (1:1). На 5-й хвилині рахунок відкрили греки - забив Андреас Бухалакіс, а перед перервою Фран Соль реалізував пенальті, який заробив Денис Гармаш.

Відео кращих моментів матчу:

У перших двох спарингах футболісти "Динамо" розгромили "Ваккер" (3:0) і розписали мирову з "Ботошані" (1:1).