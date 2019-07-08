"Динамо" зіграло внічию з "Олімпіакосом"

Футболісти київського "Динамо" провели черговий контрольний матч на зборах в Австрії.

Матч "біло-синіх" з грецьким "Олімпіакосом" завершився внічию - 1:1, повідомляє Укрінформ.

У дебюті зустрічі рахунок відкрили греки - м'яч на 5-й хвилині забив Андреас Бухалакіс. Перед перервою Денис Гармаш заробив пенальті, а Фран Соль його відразу ж реалізував, відновивши рівновагу на 45-й хвилині.

Це третій спаринг підопічних Олександра Хацкевича в Австрії. До цього "Динамо" розгромило "Ваккер" (3:0) і розписала мирову з "Ботошані" ​​(1:1).