Футболісти київського “Динамо” готуються до спарингу з “Олімпіакосом”

Київський футбольний клуб “Динамо” продовжує навчально-тренувальний збір в Австрії.

Увечері в неділю, 7 липня, після короткого відпочинку від двох контрольних матчів, динамівці розпочали підготовку до сьогоднішнього спарингу з грецьким “Олімпіакосом”. Про це повідомляє прес-служба ФК “Динамо”.

Підопічні Олександра Хацкевича отримали рівномірне навантаження, виконали ряд вправ на координацію, а також бігову роботу. Після тренування відбувся традиційний міні-матч між тренерами “Динамо” та українцями, що мешкають і працюють в Австрії та Німеччині — динамівські фани щорічно приїжджають на збори киян в Зеєфельді.

Тренування "Динамо" в Австрії під дощем / Фото: ФК "Динамо"

8 липня команда проведе ще одне тренування, а ввечері зіграє проти грецького “Олімпіакоса”.