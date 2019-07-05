"Динамо" розгромило "Ваккер" на зборах в Австрії

Футболісти київського "Динамо" провели другий контрольний матч на навчально-тренувальному зборі в Австрії.

Поєдинок "біло-синіх" з австрійським клубом "Ваккер" (Інсбрук) завершився з рахунком 3:0 на користь киян, повідомляє Укрінформ.

У першому таймі відзначилися дебютант динамівців Олександр Караваєв (13-та хвилина), Беньямін Вербич (21) та Денис Гармаш (45).

Зазначимо, що кращий результат "Ваккера" в Австрійській Бундеслізі - шосте місце (2004/05; 2010/11).

9 липня "Динамо" проведе ще один контрольний поєдинок на зборі в Австрії. Суперником "біло-синіх" стане місцевий ФК "Цирль". Матч відбудеться в містечку Оберперфус.