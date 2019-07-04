"Динамо" в контрольному матчі обмінялося голами з румунським "Ботошані"
Укрінформ
Футболісти київського "Динамо" провели перший контрольний матч на зборах в Австрії.
Матч "біло-синіх" з румунською командою "Ботошані" завершився внічию - 1: 1, повідомляє Укрінформ.
Перед перервою рахунок відкрили румуни - м'яч на 43-й хвилині забив Стефан Ашковскі. В середині другого тайму паритет відновив Беньямін Вербич (63).
У складі киян дебютували Олександр Караваєв і Абдул Мохаммед Кадірі.
У п'ятницю, 5 липня, на "Динамо" чекає другий спаринг - суперником в ньому буде австрійський "Ваккер".