Футболісти київського "Динамо" вийшли на фінішну пряму австрійського збору

Футболісти київського клубу “Динамо” вийшли на фінішну пряму тренувального збору, який триває в Австрії.

Позаду - 4 контрольні матчі. Попереду - 2 тренувальних дні і 2 ігрові, після чого команда повернеться до Києва. Про це повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

Ранкове тренування у четвер, 11 липня, тривало близько 1 години. У програмі - робота в тренажерному залі, вправи на координацію та ігрові серії.

Відео 12-го дня “Динамо” на зборі в Австрії:

Згідно з розкладом на найближчі 2 дні, в Австрії “біло-сині” проведуть ще мінімум три тренування - два вечірніх і одне ранкове.

Нагадаємо, 9 липня футболісти київського "Динамо" обіграли австрійський "Цирль" (5:0) у своєму четвертому спарингу в Австрії. До цього підопічні Орлександра Хацкевича розгромили австрійський "Ваккер" (3:0), а також зіграли внічию з румунським "Ботошані" (1:1) і грецьким "Олімпіакосом" (1:1).