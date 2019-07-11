"Лечче" офіційно представив свого новачка українського півзахисника Шахова

Український півзахисник Євген Шахов підписав контракт із італійським футбольним клубом “Лечче”.

Контракт підписаний на 2 роки з можливістю продовження на 1 сезон. Офіційна презентація відбулася сьогодні, 11 липня. Про це повідомляє Sport Arena із посиланням на пресслужбу ФК “Лечче”.

Попереднім клубом Євгена Шахова був грецький ПАОК, в складі якого він став чемпіоном країни і володарем Кубка Греції.

У всіх турнірах минулого сезону 28-річний український півзахисник зіграв у 40 матчах, забив 5 м’ячів та віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, що про підписання контракту стало відомо ще в кінці червня. Футболіст дістався італійській команді безкоштовно, як вільний агент.

“Лечче” за підсумками сезону посіло 2 місце в Серії Б і вперше з 2012 року зіграє в елітному італійському дивізіоні.

Фото: twitter/OfficialUSLecce