Українець Євген Шахов став футболістом італійського "Лечче"

28-річний український футбольний півзахисник Євген Шахов гратиме у складі італійського клубу "Лечче", який у новому сезоні виступатиме у Серії А.

Угода Шахова з "Лечче" розрахована на два роки з опцією продовження ще на рік, повідомляє прес-служба італійського клубу.

Додамо, що футболіст дістався італійській команді безкоштовно, як вільний агент. З літа 2016 року Шахов виступав у складі грецького ПАОКа, за який провів 64 матчі і забив 11 м'ячів.