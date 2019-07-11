Ерік Ваншельбойм зачохлив ракетку у парній сітці юніорського Вімблдона

Представник України Ерік Ваншельбойм програв поєдинок за чвертьфінал парного розряду юніорського Вімблдонського тенісного турніру, що триває у Великій Британії.

У четвер 17-річного українця та Ендрю Полсона з Чехії зупинив третій сіяний американський дует Мартін Дамм/Тобі Алекс Кодат - 6:3, 6:4, повідомляє Укрінформ.

Зустріч тривала 1 годину 4 хвилини.

У чвертьфіналі Дамм та Кодат зіграють з переможцями матчу Еліот Спіцціррі/Тайлер Зінк (обидва - США) - Джейкоб Фірнлі/Коннор Томсон (обидва - Велика Британія).

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Як інформувало агентство, раніше сьогодні до півфіналу юнацького Вімблдона в одиночному розряді вийшла киянка Дарина Снігур, яка обіграла Поліну Кудерметову з Росії. В 1/2-й опоненткою Дарини буде перша сіяна тенісистка Емма Наварро зі США.