Ерік Ваншельбойм зачохлив ракетку у парній сітці юніорського Вімблдона
Укрінформ
Представник України Ерік Ваншельбойм програв поєдинок за чвертьфінал парного розряду юніорського Вімблдонського тенісного турніру, що триває у Великій Британії.
У четвер 17-річного українця та Ендрю Полсона з Чехії зупинив третій сіяний американський дует Мартін Дамм/Тобі Алекс Кодат - 6:3, 6:4, повідомляє Укрінформ.
Зустріч тривала 1 годину 4 хвилини.
У чвертьфіналі Дамм та Кодат зіграють з переможцями матчу Еліот Спіцціррі/Тайлер Зінк (обидва - США) - Джейкоб Фірнлі/Коннор Томсон (обидва - Велика Британія).
Як інформувало агентство, раніше сьогодні до півфіналу юнацького Вімблдона в одиночному розряді вийшла киянка Дарина Снігур, яка обіграла Поліну Кудерметову з Росії. В 1/2-й опоненткою Дарини буде перша сіяна тенісистка Емма Наварро зі США.