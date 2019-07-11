Збірна України з пляжного футболу отримала право зіграти в фіналі Всесвітніх ігор
Це підтвердили Віце-президент Асоціації пляжного футболу України Володимир Литвищенко та головний тренер національної збірної Євген Варениця, повідомляє пресслужба УАФ.
На європейському відбірковому турнірі Всесвітніх ігор в Іспанії українські “пляжники” посіли 5 місце і мали грати стиковий поєдинок за перепустку до фінальної частини з третьою командою КОНМЕБОЛ. Однак за два місяці, що минули, у питанні організації турніру відбулися значні зміни. Найголовніше, що самі Ігри через фінансові причини перенесли з американського Сан-Дієго до Катару. Таким чином, Катар як господар змагань отримав право грати у фіналі, однак відмовився від нього через фактичну відсутність команди.
У результаті з'явилася додаткова перепустка до фінальної частини турніру. Тому організатори скасували стиковий матч між представниками УЄФА та КОНМЕБОЛ, і збірна України автоматично кваліфікувалася на Всесвітні пляжні ігри.
Також на турнір вирушить і третя команда південноамериканського відбору.
Таким чином, наразі визначилися 11 учасників чоловічого фінального турніру Всесвітніх пляжних ігор:
збірні Іспанії, Італії, Росії, Швейцарії та України — від Європи;
Ірану, Японії та ОАЕ — від Азії;
Сенегалу та Марокко — від Африки;
Соломонових островів — від Океанії.
Ще 5 учасників змагань у Катарі визначаться за підсумками відбіркових турнірів у Південній Америці та зоні КОНКАКАФ.