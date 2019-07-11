Збірна України з пляжного футболу отримала право зіграти в фіналі Всесвітніх ігор

Збірна України отримала перепустку на фінальний турнір Всесвітніх пляжних ігор, які відбудуться 12 — 16 жовтня в Катарі.

Це підтвердили Віце-президент Асоціації пляжного футболу України Володимир Литвищенко та головний тренер національної збірної Євген Варениця, повідомляє пресслужба УАФ.

На європейському відбірковому турнірі Всесвітніх ігор в Іспанії українські “пляжники” посіли 5 місце і мали грати стиковий поєдинок за перепустку до фінальної частини з третьою командою КОНМЕБОЛ. Однак за два місяці, що минули, у питанні організації турніру відбулися значні зміни. Найголовніше, що самі Ігри через фінансові причини перенесли з американського Сан-Дієго до Катару. Таким чином, Катар як господар змагань отримав право грати у фіналі, однак відмовився від нього через фактичну відсутність команди.

У результаті з'явилася додаткова перепустка до фінальної частини турніру. Тому організатори скасували стиковий матч між представниками УЄФА та КОНМЕБОЛ, і збірна України автоматично кваліфікувалася на Всесвітні пляжні ігри.

Також на турнір вирушить і третя команда південноамериканського відбору.

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Таким чином, наразі визначилися 11 учасників чоловічого фінального турніру Всесвітніх пляжних ігор:

збірні Іспанії, Італії, Росії, Швейцарії та України — від Європи;

Ірану, Японії та ОАЕ — від Азії;

Сенегалу та Марокко — від Африки;

Соломонових островів — від Океанії.

Ще 5 учасників змагань у Катарі визначаться за підсумками відбіркових турнірів у Південній Америці та зоні КОНКАКАФ.