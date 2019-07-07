Збірна України вийшла до Суперфіналу Євроліги з пляжного футболу

Збірна України з пляжного футболу у третьому турі відбіркового етапу Євроліги-2019 виграла у команди Польщі і вийшла до Суперфіналу турніру.

Після вольової перемоги над швейцарцями (7:5) і поразки від португальців (1:3) підопічні Євгена Варениці з рахунком 1:0 перемогли суперників з Польщі, повідомляє Укрінформ.

Вирішальний м'яч забив на початку другої 12-хвилинки Ярослав Заворотний.

"Синьо-жовті" набрали у відбірковому турнірі шість очок і кваліфікувалися до Суперфіналу Євроліги, який пройде 5-8 вересня у португальському містечку Фігейра-да-Фош.