Збірна Львова з футболу 55+ виграла чемпіонат України серед ветеранів

У Львові завершився фінальний етап чемпіонату України серед ветеранів у віковій категорії 55+.

Фінальний етап чемпіонату України серед ветеранів 55+, присвячений пам’яті гравця київського “Динамо” і збірної СРСР Віктора Матвієнка, проходив на львівському стадіоні “Сокіл”. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Переможцями турніру стали господарі — збірна ветеранів Львова.

Загалом у цьогорічному турнірі взяли участь 12 команд із різних куточків України. 5 кращих із них змагалися за підсумкову перемогу. До вирішальних протистоянь фіналісти підходили із заліковими балами, здобутими на попередній стадії. Згідно з регламентом, матчі проходили на півполя, грали за схемою “вісім на вісім” два тайми по 20 хвилин.

Збірна Львова на шляху до перемоги обіграла луцький “Абориген” (4:2), житомирський “Аміко” (1:0), чернівецьку “Буковину” (1:0) та зіграла внічию зі “Случем” із Красилова (3:3).

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Кращим гравцем турніру визнано капітана збірної Львова Володимира Шеремету.

Підсумкова таблиця: Збірна Львова - 10, "Абориген" - 9, "Случ" - 3, "Аміко" - 2, "Буковина" - 2.

Фото: АВФУ