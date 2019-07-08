Футбольна збірна України серед ветеранів провела матч на Черкащині

Щотижня футбольна збірна України серед ветеранів проводить з місцевими колективами матчі, присвячені підтримці військових на Сході.

Минулими вихідними легенди вітчизняного футболу провели матч у Корсуні-Шевченківському, що на Черкащині. Суперниками збірної України серед ветеранів стала команда “Урожай”. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Поєдинок “Урожай” - Збірна України серед ветеранів відбувся 6 липня і закінчився з рахунком 1:3.

Вже в першому таймі збірна провела у ворота суперників три м’ячі, причому два з них забив Володимир Бондаренко. Ще один м’яч — в активі Миколи Іщенка. У другому таймі розрив у рахунку скоротив нападник господарів Сергій Гончаров.

У Корсуні-Шевченківському кольори України захищали: Сергій Нагорняк, Юрій Максимов, Володимир Єзерський, Святослав Сирота, Віталій Самойлов, Андрій Оксимець, Олександр Венглинський, Микола Іщенко, Андрій Хомин, Віктор Уляницький, Володимир Бондаренко, Богдан Шершун, В’ячеслав Свідерський та Євген Луценко.

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Зазначимо, що від матчу до матчу тренери ветеранів Анатолій Дем’яненко та Володимир Лозинський проводять ротацію складу, запрошуючи нових гравців, які ще нещодавно були в полі зору вболівальників. Усього в розширеному списку наставників близько 100 футболістів.

Фото: АВФУ