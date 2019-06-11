Збірна України серед ветеранів футболу виграла 2 спаринги з командами Львівщині

Збірна України серед футбольних ветеранів провела два товариські матчі на Львівщині.

8 червня футболісти збірної ветеранів зіграли у Підмонастирі з командою “Фенікс-Стефано”, а 9 червня - в Рудках проти “Урагана”. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Поєдинок “Фенікс-Стефано” — збірна України серед ветеранів відбувся у селі Підмонастир, що у 20 км від Львова, і закінчився з рахунком 0:2.

Під оплески тисяч уболівальників на поле вийшли ті, хто прославляв український футбол в останні десятиріччя: Мирон Маркевич, Віталій Рева, Олег Собуцький, Василь Рац, Владислав Ващук, Сергій Нагорняк, Едуард Цихмейструк, Володимир Єзерський, В’ячеслав Свідерський, Богдан Шершун, В’ячеслав Шевчук, Андрій Оксимець, Микола Іщенко, Віталій Самойлов, Віталій Мандзюк, Євген Левченко, Володимир Бондаренко, Віктор Уляницький та Олексій Бєлік.

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Поєдинок “Ураган” — збірна України серед ветеранів пройшов у Рудках і закінчився з рахунком 0:1.

Зазвичай виставкові матчі завершуються внічию, із великим рахунком. У збірної ветеранів є своя позиція, від якої вона не відступає з моменту заснування — на полі мають бути боротьба та інтрига, глядачі мають побачити справжній футбол та отримати від нього насолоду.

“Це наша місія — нести людям радість, дарувати футбол та незабутні емоції... До речі, із Львівщиною збірна ветеранів надовго не прощається. 14 липня у Львові відбудеться матч між збірними ветеранів України та Грузії, на який, користуючись нагодою, запрошую всіх уболівальників. Про місце та час поєдинку ми повідомимо додатково”, - зазначив організатор турне збірної ветеранів, віце-президент УАФ, президент АВФУ Олег Собуцький.

Фото: avfu.org.ua