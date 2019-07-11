“Вест Гем” відзначив річницю підписання контракту з Ярмоленком спеціальним роликом

11 липня 2019 року виповнився рік з моменту підписання контракту між англійським футбольним клубом “Вест Гем” і форвардом збірної України Андрієм Ярмоленком.

“Вест Гем” відзначив цю подію спеціальним відеороликом, який розмістив на своїй сторінці в Twitter.

“1 рік Ярмоленка, 1 рік посмішок”, - йдеться в підпису до відео.

1️⃣ year of Yarmo, 1️⃣ year of smiles 😁 pic.twitter.com/sTC27bgCxo — West Ham United (@WestHamUtd) 11 июля 2019 г.

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Як повідомлялося, Андрій Ярмоленко розпочав свій перший тренувальний збір після тривалого відновлення від травми ахіллу, якої він зазнав у жовтні минулого року. Наразі “Вест Гем” проводить тренувальний збір у Швейцарії, де сьогодні ввечері зіграє контрольний поєдинок з австрійським “Альтахом”.