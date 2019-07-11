Ярмоленко прокоментував своє повернення до повноцінних тренувань

Атакувальний півзахисник національної збірної України з футболу Андрій Ярмоленко поділився враженнями від повернення до повноцінних тренувань із англійським "Вест Гемом" після довготривалого відновлення від травми.

Андрій Ярмоленко в коментарі клубній пресі, зокрема, зазначив, що насолоджується своїм поверненням на поле і дуже вдячний всім за підтримку.

“Я радий повернутися й насолоджуюся моментом. Я втратив вісім місяців футболу через травму й насправді скучив за командою, тренуваннями й щоденною працею. Я добре почуваюся, займаюся без обмежень і хочу подякувати всім, хто працював зі мною в цей непростий період реабілітації”, - цитує Ярмоленка пресслужба УАФ.

Вже сьогодні Андрій Ярмоленко може провести свій перший матч після тривалого відновлення. О 18.30 за київським часом “Вест Гем” розпочне контрольний поєдинок з австрійським “Альтахом” на зборі в Швейцарії.

Відео тренування команди:

Нагадаємо, для Андрія Ярмоленка це перший тренувальний збір після тривалого відновлення від травми ахіллу, якої він зазнав у жовтні минулого року. Вчора “Вест Гем” повідомив, що український футболіст змінив свій ігровий номер із 20 на 7.

Фото: whufc.com