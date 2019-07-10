Ярмоленко потрапив до складу “Вест Гема”, який вирушить на турнір у Китаї

Найближчими вихідними англійський футбольний клуб “Вест Гем”, за який виступає півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко, вирушить до Китаю.

У Китаї "Вест Гем" проведе 2 спаринги в рамках Premier League Asia Trophy. До числа 23-х футболістів, яких головний тренер візьме до Азії, увійшов і український півзахисник Андрій Ярмоленко. Про це повідомляє УАФ із посиланням на пресслужбу “Вест Гема”.

Сьогодні також “Вест Гем” повідомив, що Ярмоленко змінив свій ігровий номер із 20 на 7. Уперше із сімкою на спині український футболіст може зіграти вже завтра, 11 липня, коли його команда у Швейцарії проводитиме товариську зустріч з австрійським “Альтахом”.

Нагадаємо, що для Андрія Ярмоленка це перший тренувальний збір після тривалого відновлення від травми ахіллу, якої він зазнав у жовтні минулого року.