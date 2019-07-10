ЄС та Мінветеранів організували товариський футбольний матч на підтримку ветеранів

Ветерани, активісти та представники міжнародних організацій провели товариський футбольний матч, організований Міжнародною організацією з міграції (МОМ) за підтримки Міністерства у справах ветеранів та Європейського Союзу.

Гра відбулася в рамках проєкту ЄС «Підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту на сході України та їхніх сімей», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ветерани вже засвідчили своїми діями, що вони готові захищати свою країну. Підтримка ветеранів у подоланні викликів, з якими вони стикаються, допоможе використати цю позитивну енергію на користь всього суспільства. Саме тому ЄС вірить, що допомога ветеранам та їхнім родинам є надзвичайно важливим внеском у безпечний та надійний розвиток України», - сказав після гри голова Представництва ЄС в Україні Хюґ Мінгареллі.

В.o. голови Представництва МОМ в Україні Лоре Слапак наголосила, що за останні 25 років МОМ стала одним із глобальних лідерів у підтримці колишніх учасників бойових дій та громад, до яких вони повертаються, впровадивши реінтеграційні програми у понад 30 країнах світу.

«Досвід МОМ свідчить, що активне залучення ветеранів до життя громад є запорукою консолідації та стабілізації суспільства, і сьогодні ми ділимося цим досвідом і з Україною», - зазначила Слапак.

Футбольний матч відбувся у форматі матчу за права людини: без суддів, самостійно обираючи капітанів, перший та другий склад команд. Особливу увагу було приділено повноваженням жінок, людей з інвалідністю та гравців з меншим досвідом.

Проєкт із підтримки ветеранів є продовженням роботи МОМ, яка з 2014 року підтримала понад 400 тисяч внутрішньо переміщених осіб та людей, що постраждали від анексії Криму й військових дій на сході України.

Фінансований Євросоюзом проєкт триває із січня 2019 до червня 2020 року і впроваджується МОМ у трьох пілотних областях: Київській, Дніпропетровській та Львівській.

У рамках проєкту передбачено підтримку заходів соціального згуртування: спортивних змагань, майстер-класів, круглих столів із представниками місцевої влади. Кваліфіковану психологічну допомогу в рамках проєкту надають фахівці, які пройшли підготовку з роботи з ветеранами та членами їхніх родин. Ще одним компонентом проєкту є тренінги та гранти на підтримку кар’єрного розвитку та самозайнятості ветеранів.

Так, гранти до 400 євро на професійну освіту, перекваліфікацію або підвищення кваліфікації буде надано 400 ветеранам, що пройдуть конкурсний відбір. Стільки ж ветеранів отримають гранти розміром до 1 000 євро на розвиток власної справи.